Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В EA Sports FC 26 бесплатно раздают карточку Героя

В EA Sports FC 26 бесплатно раздают карточку Героя
Комментарии

Компания Electronic Arts запустила новую раздачу в EA Sports FC 26. Авторы дарят всем игрокам в режиме Ultimate Team одного из 11 Героев в бесплатном наборе.

Так, Героя дарят в формате Почётного упоминания — он также получит улучшение характеристик во время выхода Команды года. Для получения карточки необходимо зайти в Ultimate Team до 12 января включительно, набор с Героем находится в разделе Магазин -> Мои наборы.

Каких Героев раздают в FC 26 до 12 января

  • Блез Матюиди;
  • Клаудио Маркизио;
  • Гути;
  • Зе Роберто;
  • Жан-Пьер Папен;
  • Марио Гомес;
  • Джанлука Виалли;
  • Диего Форлан;
  • Тим Ховард;
  • Гарри Кьюэлл;
  • Венсан Компани.

Фото: EA

EA Sports FC 26 доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Вместе с раздачей Героев в футсиме также стартовало событие «Несокрушимые» во главе с Мохамедом Салахом.

Материалы по теме
Для EA Sports FC 26 вышел шестой патч — вратари теперь двигаются медленнее
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android