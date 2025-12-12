В EA Sports FC 26 бесплатно раздают карточку Героя

Компания Electronic Arts запустила новую раздачу в EA Sports FC 26. Авторы дарят всем игрокам в режиме Ultimate Team одного из 11 Героев в бесплатном наборе.
Так, Героя дарят в формате Почётного упоминания — он также получит улучшение характеристик во время выхода Команды года. Для получения карточки необходимо зайти в Ultimate Team до 12 января включительно, набор с Героем находится в разделе Магазин -> Мои наборы.
Каких Героев раздают в FC 26 до 12 января
- Блез Матюиди;
- Клаудио Маркизио;
- Гути;
- Зе Роберто;
- Жан-Пьер Папен;
- Марио Гомес;
- Джанлука Виалли;
- Диего Форлан;
- Тим Ховард;
- Гарри Кьюэлл;
- Венсан Компани.
Фото: EA
EA Sports FC 26 доступна на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Вместе с раздачей Героев в футсиме также стартовало событие «Несокрушимые» во главе с Мохамедом Салахом.