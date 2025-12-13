Natus Vincere вышли в полуфинал, остановив FURIA на StarLadder Budapest Major 2025
Natus Vincere одержали победу над FURIA Esports в четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2.
Противостояние завершилось со счётом 2:1 — NaVi уверенно забрали Mirage 13-5, уступили на Inferno 13-16, а затем разгромили соперника на Train (13-3). В полуфинале команда Алекси Aleksib Виролайнена встретится с FaZe Clan.
CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . 1/4 финала
12 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
FURIA
Для FURIA Esports турнир подошёл к концу. Коллектив Габриэля FalleN Толедо занял 5–8-е место и заработал $ 45 тыс. Ранее из борьбы за титул также выбыла MOUZ.
StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
FaZe Clan уверенно разобралась с MOUZ
Комментарии
