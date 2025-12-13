Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Natus Vincere вышли в полуфинал, остановив FURIA на StarLadder Budapest Major 2025

Natus Vincere вышли в полуфинал, остановив FURIA на StarLadder Budapest Major 2025
Комментарии

Natus Vincere одержали победу над FURIA Esports в четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2.

Противостояние завершилось со счётом 2:1 — NaVi уверенно забрали Mirage 13-5, уступили на Inferno 13-16, а затем разгромили соперника на Train (13-3). В полуфинале команда Алекси Aleksib Виролайнена встретится с FaZe Clan.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . 1/4 финала
12 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
FURIA

Для FURIA Esports турнир подошёл к концу. Коллектив Габриэля FalleN Толедо занял 5–8-е место и заработал $ 45 тыс. Ранее из борьбы за титул также выбыла MOUZ.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

FaZe Clan уверенно разобралась с MOUZ
FaZe Clan уверенно разобралась с MOUZ и вышла в полуфинал мэйджора по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android