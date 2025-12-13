«Из многих» стал самым популярным сериалом в истории Apple TV

Apple объявила, что сериал «Из многих» (Pluribus) установил абсолютный рекорд популярности на стриминговом сервисе Apple TV. Проект стал самым просматриваемым шоу за всю историю существования платформы.

Конкретные цифры просмотров компания традиционно не раскрывает. Тем не менее подтверждено, что новинка от шоураннера Винса Гиллигана (создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу») обошла по общим аудиторным показателям главные хиты сервиса: «Теда Лассо», «Разделение», «Утреннее шоу», «Медленных лошадей» и недавнюю «Киностудию».

Ранее «Одна из многих» также показала лучший старт среди всех драматических сериалов Apple TV+, опередив премьеру второго сезона «Разделения».

Финальный, девятый эпизод первого сезона выйдет 26 декабря. Работа над вторым сезоном уже ведётся — Apple изначально подписала контракт на производство двух частей шоу.