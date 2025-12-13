Слух: Брэд Питт может сыграть в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза

В Сети распространилась информация о возможном участии Брэда Питта в актёрском составе фильма «Бэтмен. Часть 2» (The Batman Part II). Однако издание The Hollywood Reporter опровергло эти данные, назвав их недостоверными.

Поводом для спекуляций стали сообщения инсайдеров о том, что режиссёр Мэтт Ривз проводит кастинг на две ключевые роли мужчин средних лет. Одной из возможных кандидатур называли Брэда Питта — фанаты и инсайдеры предполагали, что он мог бы воплотить образ Джеремайи Аркхэма, руководителя знаменитой лечебницы.

Дополнительным аргументом в пользу теории служило прошлогоднее интервью Ривза, в котором он упоминал переговоры с продюсерской компанией Питта Plan B Entertainment. Кроме того, график актёра позволял ему присоединиться к съёмкам весной 2026 года в перерыве между работой над лентами «Поезд в Пуму» и «Четырнадцать друзей Оушена».

Несмотря на совпадения, источники THR заявили, что Брэд Питт не ведёт переговоры со студией и не задействован в производстве сиквела.

Съёмки «Бэтмена 2» должны стартовать в мае 2026 года. К своим ролям вернутся Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Энди Серкис и Джеффри Райт. Ожидается, что Зои Кравиц (Женщина-кошка) во второй части не появится.