Новые серии аниме «Киберслав» выйдут 30 декабря

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» раскрыл дату премьеры продолжения анимационного сериала «Киберслав». Три новых эпизода выйдут 30 декабря.

Сюжет продолжит историю богатыря-полукровки Киберслава. Герою предстоит углубиться в расследование преступления против семьи китежского князя Драгомира и выяснить истинного виновника происходящего — будь то местные жители или монстры, обитающие в лесах.

Зрительская премьера новых серий состоялась 13 декабря в рамках фестиваля «Comic Con Игромир». За производство проекта отвечают независимая студия Evil Pirate и продюсерский центр «Плюс Студия».

Дебютный эпизод отечественного киберпанк-экшена вышел 31 декабря 2024 года. О графике релиза оставшейся части сезона (всего заявлено 8 серий) информации на данный момент нет.