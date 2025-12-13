Скидки
Умер актёр Питер Грин, звезда «Маски» и «Криминального чтива»

Издание New York Post сообщило о смерти актёра Питера Грина. Он скончался 12 декабря в Нью-Йорке в возрасте 60 лет.

Как сообщают местные СМИ, смерть артиста может носить криминальный характер. В ходе первичного осмотра места происшествия обнаружили улики, указывающие на причастность ирландских преступных группировок города. Официальных комментариев от полиции пока не поступало, ведётся следствие.

Питер Грин получил наибольшую известность благодаря роли мафиози Дориана Тайрелла в комедии «Маска» с Джимом Керри, а также образу Зеда в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино. Последней работой Грина стал сериал «Континенталь» по вселенной «Джона Уика».

