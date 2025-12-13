Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел восьмой сезон аниме «Моя геройская академия» — мультсериал завершён

Вышел восьмой сезон аниме «Моя геройская академия» — мультсериал завершён
Комментарии

В эфир вышел заключительный эпизод аниме-сериала «Моя геройская академия» (My Hero Academia). Экранизация популярной манги Кохэя Хорикоси официально завершена.

Трансляция шоу под руководством студии Bones продолжалась на протяжении восьми сезонов. Франшиза также включает в себя четыре полнометражных анимационных фильма. Финал истории Изуку Мидории получил высокие оценки от аудитории — средний балл последнего сезона на агрегаторе IMDb составляет 9,5 из 10.

Несмотря на окончание основной сюжетной линии, развитие франшизы продолжается. В настоящий момент выходит спин-офф «Моя геройская академия: Вне закона» (My Hero Academia: Vigilantes), действие которого разворачивается в той же вселенной параллельно событиям оригинального шоу.

Оригинальная манга стартовала в журнале Weekly Shonen Jump в 2014 году и завершилась в августе 2024 года. «Моя геройская академия» является одной из самых коммерчески успешных медиафраншиз современного поколения.

Материалы по теме
Второй сезон аниме по Devil May Cry выйдет 12 мая 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android