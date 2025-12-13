Вышел восьмой сезон аниме «Моя геройская академия» — мультсериал завершён

В эфир вышел заключительный эпизод аниме-сериала «Моя геройская академия» (My Hero Academia). Экранизация популярной манги Кохэя Хорикоси официально завершена.

Трансляция шоу под руководством студии Bones продолжалась на протяжении восьми сезонов. Франшиза также включает в себя четыре полнометражных анимационных фильма. Финал истории Изуку Мидории получил высокие оценки от аудитории — средний балл последнего сезона на агрегаторе IMDb составляет 9,5 из 10.

Несмотря на окончание основной сюжетной линии, развитие франшизы продолжается. В настоящий момент выходит спин-офф «Моя геройская академия: Вне закона» (My Hero Academia: Vigilantes), действие которого разворачивается в той же вселенной параллельно событиям оригинального шоу.

Оригинальная манга стартовала в журнале Weekly Shonen Jump в 2014 году и завершилась в августе 2024 года. «Моя геройская академия» является одной из самых коммерчески успешных медиафраншиз современного поколения.