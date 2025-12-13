В России рекордный спрос на домашний интернет — СМИ

В третьем квартале 2025 года в России произошёл резкий скачок числа подключений к проводному интернету. Об этом сообщает издание «Известия».

За отчётный период абонентская база выросла на 500 тысяч домохозяйств. Отмечается, что подобных темпов прироста на рынке не наблюдалось с 2010 года. По состоянию на конец ноября общее число подключённых домохозяйств достигло 38,46 млн.

Ключевым драйвером роста называют участившиеся перебои в работе мобильного интернета и сетей 4G. Это вынуждает пользователей, ранее полагавшихся на сотовую связь (в частности, жителей частного сектора и дач), переходить на стационарное подключение. Дополнительным стимулом стала необходимость в стабильном соединении для онлайн-обучения и работы бизнеса.

Синхронно с подключениями растёт спрос на сетевое оборудование. Летом продажи Wi-Fi-роутеров увеличились вдвое, а на площадке Wildberries зафиксирован рост на 134% год к году. Операторы связи МТС и «МегаФон» также подтвердили приток новых клиентов в сегменте широкополосного доступа.

По прогнозам ComNews Research, в четвёртом квартале 2025 года аудитория домашнего интернета может вырасти еще на 650-700 тысяч абонентов на фоне сохраняющейся неопределённости с качеством мобильной связи.