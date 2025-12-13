Скидки
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
19:00 Мск
«Лучшая часть трилогии»: зрители в восторге от детектива «Достать ножи 3»

«Лучшая часть трилогии»: зрители в восторге от детектива «Достать ножи 3»
На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника» (Knives Out: Wake Up Dead Man). Триквел популярной детективной франшизы Райана Джонсона уже успел собрать первые отзывы, которые оказались положительными.

На агрегаторе Rotten Tomatoes зрительский рейтинг составил 94% — это больше, чем у первой и второй частей. Зрители хвалят визуальный стиль, сравнивая его с театральной постановкой или оперой, а также отмечают работу сценаристов, которые не «держат зрителя за дурака».

Что пишут зрители о фильме:

Сценаристы снова это сделали. Ничего подобного не было со времён первого фильма, всё стало только лучше. Сюжет держит в напряжении до самого конца, а Джош О'Коннор и Гленн Клоуз — настоящие глыбы. Из всей трилогии эта часть — лучшая.
Два часа Дэниела Крейга с южным акцентом — это абсолютное кино. Снято настолько красиво, что преступление смотреть это на Netflix, а не в кинотеатре. Этот фильм ощущается как театр или опера.
По-настоящему потрясающий, сентиментальный, впечатляющий во всех отношениях. Каждая сцена была особенной и передавала тепло и глубину, учитывая, что религия и вера были основными темами фильма, которые были представлены так красиво.
Третий фильм из этой серии просто великолепен. Я был заворожен от начала до конца. Режиссура была действительно хорошей, сюжет — отличным. Актёрская игра была невероятной. Третий фильм из действительно хорошей трилогии. Надеюсь, что будет ещё больше фильмов из серии «Достать ножи». Однозначно рекомендую.

«Достать ножи: Воскрешение покойника» — третий фильм о частном детективе Бенуа Блане в исполнении Дэниела Крейга. Режиссёром и автором сценария вновь выступил Райан Джонсон. Netflix приобрёл права на производство двух сиквелов оригинальной ленты в 2021 году в рамках сделки на $ 469 млн.

