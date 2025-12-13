Продажи видеокарт RTX 3060 завершатся в январе

Жизненный цикл видеокарты GeForce RTX 3060 окончательно подошёл к концу. Как сообщает портал Board Channels, отслеживающий поставки комплектующих, декабрь стал последним месяцем присутствия абсолютно новых устройств в каналах дистрибуции.

Хотя NVIDIA остановила производство графических чипов данной серии ещё в середине года, партнёры компании продолжали отгружать складские запасы. Крупные вендоры, включая ASUS, Gigabyte, MSI, Colorful и Galax, полностью реализовали свои остатки в сентябре-октябре. Дольше всех запасы удерживала компания Zotac, но и она закрыла последние позиции в ноябре.

Таким образом, найти в продаже «заводскую» новую карту становится всё сложнее. Аналитики отмечают, что теперь рынок будет заполняться преимущественно восстановленными устройствами и бывшими в употреблении экземплярами, в том числе использовавшимися для майнинга.

GeForce RTX 3060 вышла в феврале 2021 года и быстро стала самым популярным решением в среднем ценовом сегменте среди пользователей Steam. За время существования линейка получила несколько обновлений, включая версии с защитой от майнинга (LHR) и спорную модель на 8 ГБ видеопамяти.