Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи видеокарт RTX 3060 завершатся в январе

Продажи видеокарт RTX 3060 завершатся в январе
Комментарии

Жизненный цикл видеокарты GeForce RTX 3060 окончательно подошёл к концу. Как сообщает портал Board Channels, отслеживающий поставки комплектующих, декабрь стал последним месяцем присутствия абсолютно новых устройств в каналах дистрибуции.

Хотя NVIDIA остановила производство графических чипов данной серии ещё в середине года, партнёры компании продолжали отгружать складские запасы. Крупные вендоры, включая ASUS, Gigabyte, MSI, Colorful и Galax, полностью реализовали свои остатки в сентябре-октябре. Дольше всех запасы удерживала компания Zotac, но и она закрыла последние позиции в ноябре.

Таким образом, найти в продаже «заводскую» новую карту становится всё сложнее. Аналитики отмечают, что теперь рынок будет заполняться преимущественно восстановленными устройствами и бывшими в употреблении экземплярами, в том числе использовавшимися для майнинга.

GeForce RTX 3060 вышла в феврале 2021 года и быстро стала самым популярным решением в среднем ценовом сегменте среди пользователей Steam. За время существования линейка получила несколько обновлений, включая версии с защитой от майнинга (LHR) и спорную модель на 8 ГБ видеопамяти.

Материалы по теме
Эксперты выбрали пять лучших смартфонов 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android