Трейлер Phantom Blade Zero стал самым популярным роликом на The Game Awards 2025
В Сети появилась статистика просмотров игровых трейлеров, показанных в рамках церемонии The Game Awards 2025, которая прошла в ночь на 12 декабря.
Лидером рейтинга стал китайский экшен Phantom Blade Zero, собравший 3,8 миллиона просмотров. Проекту удалось обойти Resident Evil Requiem и ролевую игру Star Wars: Fate of the Old Republic, которую многие называли главным анонсом вечера.
Среди крупных AAA-презентаций наименьший интерес вызвали проект Saros и Exodus — их показатели составили 310 тысяч и 260 тысяч просмотров соответственно.
Топ-10 самых просматриваемых трейлеров TGA 2025:
- Phantom Blade Zero — 3,8 млн
- Resident Evil Requiem — 2,7 млн
- Star Wars: Fate of the Old Republic — 2,5 млн
- Marvel Rivals — 2,4 млн
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis — 2,2 млн
- Street Fighter (фильм) — 2,2 млн
- Total War: Warhammer 40,000 — 2,1 млн
- Divinity — 1,8 млн
- Control Resonant — 1,2 млн
- Tomb Raider: Catalyst — 1,2 млн
