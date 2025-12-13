Скидки
Трейлер Phantom Blade Zero стал самым популярным роликом на The Game Awards 2025
В Сети появилась статистика просмотров игровых трейлеров, показанных в рамках церемонии The Game Awards 2025, которая прошла в ночь на 12 декабря.

Лидером рейтинга стал китайский экшен Phantom Blade Zero, собравший 3,8 миллиона просмотров. Проекту удалось обойти Resident Evil Requiem и ролевую игру Star Wars: Fate of the Old Republic, которую многие называли главным анонсом вечера.

Среди крупных AAA-презентаций наименьший интерес вызвали проект Saros и Exodus — их показатели составили 310 тысяч и 260 тысяч просмотров соответственно.

Топ-10 самых просматриваемых трейлеров TGA 2025:

  1. Phantom Blade Zero — 3,8 млн
  2. Resident Evil Requiem — 2,7 млн
  3. Star Wars: Fate of the Old Republic — 2,5 млн
  4. Marvel Rivals — 2,4 млн
  5. Tomb Raider: Legacy of Atlantis — 2,2 млн
  6. Street Fighter (фильм) — 2,2 млн
  7. Total War: Warhammer 40,000 — 2,1 млн
  8. Divinity — 1,8 млн
  9. Control Resonant — 1,2 млн
  10. Tomb Raider: Catalyst — 1,2 млн
