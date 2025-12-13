Скидки
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
Появились первые кадры сериала «Фурия» по комиксам Bubble — премьера в 2026 году

Комментарии

Bubble Studios представила первые кадры и раскрыла актёрский состав сериала «Фурия» в рамках фестиваля «Comic Con Игромир». Проект является экранизацией комиксов «Красная Фурия», выходившей с 2012 по 2016 год.

Главную роль Ники Чайкиной исполнит Алёна Долголенко, известная по ленте «Пророк. История Александра Пушкина». Образ отца героини достался Сергею Безрукову, а Юлия Пересильд сыграет лидера секретной организации «Братство» и наставницу главной героини.

Режиссёром назначен Александр Хант, известный по фильму «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов». Съёмки стартовали в ноябре.

Фото: Bubble Studios

Сюжет расскажет о сироте Нике Чайкиной, обладающей уникальными способностями. Попав в детстве в структуру «Братства», она за 10 лет превращается в профессионального агента, владеющего боевыми искусствами и навыками шпионажа. Основной мотивацией героини становится поиск и наказание виновных в гибели её семьи.

Сериал будет состоять из пяти эпизодов. Премьера «Фурии» в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» запланирована на 2026 год.

