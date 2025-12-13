Скидки
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
В Гугл-переводчик добавили перевод речи в реальном времени

Компания Google объявила о масштабном обновлении сервиса Гугл-переводчик, внедрив в него возможности искусственного интеллекта Gemini. Ключевым нововведением стала функция Live Translate, обеспечивающая синхронный перевод речи в режиме реального времени с сохранением темпа и интонации собеседника.

Опция работает при подключении любых наушников. Алгоритм speech-to-speech не просто переводит слова, но и имитирует эмоциональную окраску, акцент и паузы говорящего. Это призвано сделать диалог более естественным и помочь пользователю на слух различать участников беседы. На данный момент функция поддерживает более 70 языков.

Бета-тестирование Live Translate уже началось на устройствах под управлением Android в США, Индии и Мексике. Полноценный релиз на iOS и расширение географии доступности запланированы на 2026 год.

Кроме того, компания Google улучшила качество текстового перевода. Благодаря модели Gemini сервис научился корректно интерпретировать контекст, сленг, идиомы и локальные выражения, отказываясь от дословного перевода в пользу передачи смысла. Данное улучшение уже доступно для английского языка с 20 другими, включая японский, немецкий и китайский.

