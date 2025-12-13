Скидки
Крыс научили играть в DOOM с помощью VR-установки

Комментарии

Группа энтузиастов из США реализовала необычный эксперимент, обучив лабораторных крыс игре в DOOM. Для этого разработчики сконструировали полноценную VR-установку, адаптированную под физиологию грызунов.

Проект стартовал несколько лет назад по инициативе инженера Виктора Тота. Изначально животные учились просто передвигаться по коридорам уровня. В обновлённой версии, созданной при поддержке инженеров Сандора Макры и Акоша Блашека, систему довели до совершенства.

  • Вращающийся шар (беговую дорожку) для отслеживания перемещений.
  • Изогнутый AMOLED-экран с углом обзора 180 градусов.
  • Физический рычаг, выполняющий функцию спускового крючка для стрельбы.
  • Систему вознаграждения, подающую сладкую воду за успешные действия (убийство монстра или прохождение этапа).

Управление осуществляется через связку ПК и микрокомпьютера Raspberry Pi, а программная часть базируется на модифицированном движке ViZDoom. Авторы отмечают, что подопытные крысы успешно освоили навигацию и механику стрельбы, при этом адаптация к виртуальной среде заняла около двух недель.

Все чертежи, 3D-модели и исходный код проекта выложены в открытый доступ, чтобы любой желающий мог повторить эксперимент.

