Вышел первый тизер фэнтези «Очарованные» — премьера в 2026 году

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил дебютный тизер-трейлер сериала «Очарованные». Проект позиционируется как тёмное фэнтези, рассказывающее историю сестёр-колдуний. Премьера состоится в 2026 году.

Видео доступно в VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

В центре сюжета находятся Марья и Злата — дочери хранительницы границы, разделяющей мир людей и мир теней. Завязка истории строится на трагической ошибке: Марья открывает портал в потустороннюю реальность, что приводит к гибели ее сестры. Главной героине предстоит за девять дней найти способ спасти Злату.

Актёрский состав проекта включает Елену Подкаминскую («Кухня»), Юрия Чурсина («Изображая жертву») и Даниила Воробьева. Роли сестёр исполнили Таисья Калинина и Даяна Гудз. Также в съёмках приняли участие Влад Прохоров и Софья Воронцова.