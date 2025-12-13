Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом внезапно вышел на Apple TV с русской озвучкой

Подписчики стримингового сервиса Apple TV обнаружили наличие полноценного русскоязычного дубляжа в фильме «F1» с Брэдом Питтом. Релиз картины с локализацией состоялся вопреки тенденции последнего года, когда контент компании выходил в России преимущественно с субтитрами.

По информации портала iPhones.ru, это не техническая ошибка и не единичная акция. Сообщается, что в ближайшие месяцы Apple планирует добавить русские аудиодорожки и в другие фильмы и сериалы, которые ранее вышли в сервисе без озвучки.

В то же время издание «Код Дурова» отмечает, что делать выводы о полном возвращении Apple к прежнему формату работы пока рано. Производство «Формулы-1» началось ещё в 2023 году, а права на дистрибуцию были разделены между Warner Bros. (кинопрокат) и Apple (цифровой релиз). Наличие дубляжа может быть обусловлено выполнением старых контрактных обязательств или включением готового трека в международную версию контента.

Напомним, в декабре 2024 года появилась информация о решении Apple сократить локализацию своих сервисов в РФ. Это привело к тому, что значительная часть новинок в Apple TV и Apple Fitness+ в течение 2025 года выходила без дубляжа.