Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом внезапно вышел на Apple TV с русской озвучкой

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом внезапно вышел на Apple TV с русской озвучкой
Комментарии

Подписчики стримингового сервиса Apple TV обнаружили наличие полноценного русскоязычного дубляжа в фильме «F1» с Брэдом Питтом. Релиз картины с локализацией состоялся вопреки тенденции последнего года, когда контент компании выходил в России преимущественно с субтитрами.

По информации портала iPhones.ru, это не техническая ошибка и не единичная акция. Сообщается, что в ближайшие месяцы Apple планирует добавить русские аудиодорожки и в другие фильмы и сериалы, которые ранее вышли в сервисе без озвучки.

В то же время издание «Код Дурова» отмечает, что делать выводы о полном возвращении Apple к прежнему формату работы пока рано. Производство «Формулы-1» началось ещё в 2023 году, а права на дистрибуцию были разделены между Warner Bros. (кинопрокат) и Apple (цифровой релиз). Наличие дубляжа может быть обусловлено выполнением старых контрактных обязательств или включением готового трека в международную версию контента.

Напомним, в декабре 2024 года появилась информация о решении Apple сократить локализацию своих сервисов в РФ. Это привело к тому, что значительная часть новинок в Apple TV и Apple Fitness+ в течение 2025 года выходила без дубляжа.

Материалы по теме
Появился новый тизер-трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android