Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ребекка Фергюсон — на новом кадре фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Ребекка Фергюсон — на новом кадре фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»
Комментарии

Издание Empire выпустило новый кадр фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» с персонажем Ребекки Фергюсон по имени Кауло. Вместе с этим рассказали о самом персонаже.

Кауло описывается как загадочная знакомая Томаса Шелби, чья точная функция в сюжете пока держится в секрете. Кандидатуру Фергюсон продюсерам предложил лично Киллиан Мёрфи.

Фото: Empire/Netflix

В интервью актриса рассказала, что сразу предупредила коллегу о невозможности достоверно сымитировать фирменный бирмингемский акцент, характерный для героев франшизы. Фергюсон в шутку предложила сделать героиню шведкой, однако в итоге создатели просто адаптировали образ, отказавшись от требования к специфическому говору.

События ленты развернутся в период Второй Мировой войны и продолжат историю семьи Шелби после финала оригинального сериала. Режиссёром выступил Том Харпер. Помимо Мёрфи и Фергюсон, в картине задействованы Барри Кеоган, Тим Рот и Стивен Грэм.

Премьера фильма в онлайн-кинотеатре Netflix запланирована на 20 марта 2026 года.

Материалы по теме
Фото
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» — фильм выйдет 20 марта
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android