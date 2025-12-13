Скидки
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
19:00 Мск
FalleN опроверг слухи о завершении карьеры в CS 2

FalleN опроверг слухи о завершении карьеры в CS 2
Капитан FURIA Esports по Counter-Strike 2 Габриэль FalleN Толедо не планирует завершать профессиональную карьеру после StarLadder Budapest Major – 2025. Об этом бразильский киберспортсмен заявил в интервью Dust2.com, прокомментировав слухи о возможном уходе со сцены:

«Всё указывает на то, что я ещё немного поиграю. Считаю, 2026 год может стать переходным, но это необязательно».

По его словам, разговоры о завершении карьеры стали регулярными, однако точного решения он пока не принял. Толедо признал, что роль основного снайпера в составе уже перешла к molodoy, который, по его оценке, отлично справляется со своей задачей. При этом поиск потенциальной замены FalleN в будущем остаётся открытым вопросом для тренерского штаба и руководства команды.

Также бразилец выразил надежду, что 2026 год станет успешным для команд из Бразилии. Он напомнил о символичности дат, заканчивающихся на цифру шесть:

В 2006 году был ESWC от mibr, в 2016 году — мэйджор, кто знает, может быть, в 2026 году тоже что-то будет. Может быть, пророчество сбудется, и я уйду на пике?

Также ранее s1mple заявлял, по слухам, FalleN мог завершить карьеру после победы на мэйджоре в Будапеште, однако FURIA выбыла из турнира, заняв пятое–восьмое места.

