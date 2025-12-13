«У него игровой интеллект низкий». Nix прошёлся по kyousuke после мэйджора по CS 2

Контент-мейкер Александр Nix Левин резко высказался о выступлении Максима kyousuke Лукина на StarLadder Budapest Major — 2025. Во время личной трансляции на Twitch стример сравнил рифлера Team Falcons с Данилом donk Крышковцом:

Kyousuke оверрейтед оказался, кстати. У чувака, конечно, всё равно офигенный механический скилл, но он ментально вообще конечно… И у него игровой интеллект низкий, из того, что я видел.

На фоне этого стример выделил donk, назвав его эталоном современного Counter-Strike:

Donk — просто Джордан Counter-Strike, потому что у него в голове всё. Он настолько уверен в себе, настолько именно ментально сильный чувак.

Говоря о kyousuke, Левин подчеркнул, что одной механики недостаточно для статуса звезды тир-1 сцены:

У него хорошая механика, реально хорошо просто кнопочки жмёт, но этого слишком мало.

Kyousuke дебютировал на тир-1 уровне летом 2025 года. В составе Team Falcons он уже завоевал бронзу Esports World Cup — 2025 и IEM Chengdu — 2025, дважды дошёл до финалов крупных турниров, а на мэйджоре в Будапеште команда завершила выступление на пятом–восьмом местах.