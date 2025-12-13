Скидки
The International 2026 пройдёт в Китае. Названы даты и место чемпионата мира по Dota 2

The International 2026 пройдёт в Китае. Названы даты и место чемпионата мира по Dota 2
Valve раскрыла даты проведения The International 2026 по Dota 2. Главный турнир сезона состоится с 13 по 23 августа в Шанхае. Информация появилась в официальном документе компании с требованиями к кастерам чемпионата.

Отборочные соревнования стартуют 9 июня и продлятся до 28 июня. Финальная часть турнира пройдёт в офлайн-формате в Китае, а решающую стадию плей-офф примет Mercedes-Benz Arena — арена, хорошо знакомая фанатам Dota 2 по The International 2019.

Примечательно, что чемпионат вновь пройдёт летом, это случится впервые за последние четыре года. Ранее Valve экспериментировала с осенними сроками проведения турнира.

Также компания объявила, что матчи TI15 можно будет комментировать и стримить без предварительного согласования с организаторами. Единственное обязательное условие — полное отсутствие рекламы в любом виде на трансляциях.

The International — ежегодный киберспортивный турнир по Dota 2, который проводит Valve и который традиционно считается главным событием года в дисциплине.

В Dota 2 стартовал зимний ивент
В Dota 2 стартовал зимний ивент «Диковинки Квортеро»
