StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
Snax стал капитаном GamerLegion по CS 2

Польский ветеран сцены Януш Snax Погоржельски стал новым капитаном состава GamerLegion по Counter-Strike 2. О назначении 32-летнего игрока организация объявила в социальных сетях, официально подтвердив его возвращение в команду:

Только он один. Легенда. Мы с гордостью сообщаем, что Snax вновь присоединяется к нашему составу в роли капитана. Добро пожаловать снова в семью GamerLegion.

Snax уже выступал за GamerLegion в период с 2023 по 2024 год, проведя в команде около 10 месяцев. Тогда коллективу не удалось отобраться на PGL Major Copenhagen, что стало лучшим результатом состава за тот отрезок. После этого Погоржельски перешёл в G2 Esports, где выиграл несколько трофеев и на короткое время поднялся на первую строчку рейтинга HLTV.

Актуальный состав GamerLegion:

  • Себастьян Tauson Линделеф (Дания);
  • Олдрих PR Нови (Чехия);
  • Фредрик REZ Стернер (Шведция);
  • Милан hypex Половец (Польша);
  • Януш Snax Погоржельски (Польша).
