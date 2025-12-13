Snax стал капитаном GamerLegion по CS 2

Польский ветеран сцены Януш Snax Погоржельски стал новым капитаном состава GamerLegion по Counter-Strike 2. О назначении 32-летнего игрока организация объявила в социальных сетях, официально подтвердив его возвращение в команду:

Только он один. Легенда. Мы с гордостью сообщаем, что Snax вновь присоединяется к нашему составу в роли капитана. Добро пожаловать снова в семью GamerLegion.

Snax уже выступал за GamerLegion в период с 2023 по 2024 год, проведя в команде около 10 месяцев. Тогда коллективу не удалось отобраться на PGL Major Copenhagen, что стало лучшим результатом состава за тот отрезок. После этого Погоржельски перешёл в G2 Esports, где выиграл несколько трофеев и на короткое время поднялся на первую строчку рейтинга HLTV.

Актуальный состав GamerLegion:

Себастьян Tauson Линделеф (Дания);

Олдрих PR Нови (Чехия);

Фредрик REZ Стернер (Шведция);

Милан hypex Половец (Польша);

Януш Snax Погоржельски (Польша).