Vitality остановила российскую Team Spirit и прошла в финал мэйджора в Будапеште

Team Vitality одержала победу над Team Spirit в полуфинале StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 19-17 на Mirage и 13-8 на Dust ll.
Команда Дмитрия sh1ro Соколова завершила выступление на турнире, разделив третье–четвёртое места и заработав $ 80 тыс. Противостояние получилось напряжённым, однако Vitality сумела дожать соперника в ключевых моментах на обеих картах.
Коллектив Матье ZywOo Эрбо вышел в финал чемпионата, где сыграет с победителем пары FaZe Clan — Natus Vincere. Решающая серия турнира стартует 14 декабря в 20:00 по мск.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.