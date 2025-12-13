Скидки
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
19:00 Мск
Vitality остановила российскую Team Spirit и прошла в финал мэйджора в Будапеште

Vitality остановила российскую Team Spirit и прошла в финал мэйджора в Будапеште
Комментарии

Team Vitality одержала победу над Team Spirit в полуфинале StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 19-17 на Mirage и 13-8 на Dust ll.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . 1/2 финала
13 декабря 2025, суббота. 19:00 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
Team Vitality

Команда Дмитрия sh1ro Соколова завершила выступление на турнире, разделив третье–четвёртое места и заработав $ 80 тыс. Противостояние получилось напряжённым, однако Vitality сумела дожать соперника в ключевых моментах на обеих картах.

Коллектив Матье ZywOo Эрбо вышел в финал чемпионата, где сыграет с победителем пары FaZe Clan — Natus Vincere. Решающая серия турнира стартует 14 декабря в 20:00 по мск.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

