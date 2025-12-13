Chopper высказался о вылете Spirit с мэйджора по CS 2

Капитан Team Spirit по CS 2 Леонид chopper Вишняков прокомментировал поражение от Team Vitality в полуфинале StarLadder Budapest Major — 2025. Российский коллектив уступил со счётом 0:2 и завершил турнир на третьем–четвёртом местах.

По словам Вишнякова, ключевую роль сыграл опыт соперника, а ответственность за неудачу он частично возложил на себя:

Моя работа как капитана заключалась в том, чтобы контролировать команду. Я не справился с этим должным образом сегодня. Когда были клатч-ситуации, как при счёте 10-12 и так далее, у противника было больше опыта, чем у нас, наверное.

Отдельно капитан отметил проблемы с экономикой на Dust ll. После проигранного третьего раунда Spirit не смогла стабилизировать ситуацию, что серьёзно повлияло на ход карты. По его словам, команде не хватало ресурсов и гранат, а одна—две ошибки сделали камбэк практически невозможным.

Подводя итоги турнира и сезона, chopper подчеркнул, что команда не ставила перед собой завышенных целей:

У нас не было больших ожиданий. Даже выход в плей-офф для нас хороший результат. Мы молодая команда, играем вместе только два—три месяца.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.