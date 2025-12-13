Скидки
StarLadder Budapest Major. День 15. Полуфиналы
«У него есть всё, чтобы стать величайшим». Thorin — о реакции donk после поражения Spirit

«У него есть всё, чтобы стать величайшим». Thorin — о реакции donk после поражения Spirit
Аналитик Дункан Thorin Шилдс высказался о поведении Данила donk Крышковца после неудачной карты в полуфинале StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2, где Team Spirit уступила Team Vitality и вылетела из турнира. Эксперт обратил внимание на эмоциональную реакцию молодого игрока, отметив, что подобный тильт — признак будущего чемпиона, а не слабости.

Thorin подчеркнул, что donk остро переживает неудачи, связанные как с тактическими решениями команды, так и с ошибками партнёров. По его мнению, именно такое отношение отличает по-настоящему великих игроков от просто талантливых:

Мне надоело наблюдать за тем, как тильтует donk. Его сбили с толку дурацкие коллы за атаку и куча досадных моментов от zweih и sh1ro. О, мой тренер пытается прикоснуться ко мне и прошептать приторные слова поддержки? Пошёл вон с глаз моих! У donk есть запал, чтобы стать самым лучшим в истории.

Team Spirit проиграла Vitality со счётом 0:2 и завершила выступление на мэйджоре на стадии полуфинала, заняв третье–четвёртое места.

Ztr покинул состав GamerLegion по Counter-Strike 2
