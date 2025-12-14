FaZe Clan — в гранд-финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

FaZe Clan пробилась в финал StarLadder Budapest Major 2025, одолев Natus Vincere в напряжённом полуфинальном противостоянии по CS 2. Серия завершилась со счётом 2:1: после поражения на Ancient 5-13 FaZe сумела перевернуть ход матча, вырвав победы на Nuke 13-11 и Inferno 13-8.
Для состава NAVI под руководством Aleksib этот матч стал последним на турнире — команда завершила мэйджор на 3–4-м месте, пополнив призовые на $ 80 тыс.
В гранд-финале чемпионата коллектив karrigan сразится с Team Vitality. Решающий матч пройдет в формате best-of-5 и стартует 14 декабря в 20:00 мск.
StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.