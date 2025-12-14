«Спасибо за мэйджор»: OverDrive высказался о формате интервью на мэйджоре по CS 2

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков раскритиковал одно из ключевых нововведений StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 — интервью с командами, вылетающими с турнира. По его словам, идея выглядит сомнительно и оставляет противоречивое впечатление, несмотря на попытку добавить зрелищности.

Интервью у проигравших команд — это классное ноу-хау от StarLadder! Очень информативно и зрелищно получается. Спасибо за мэйджор! Надеюсь, это последний для StarLadder!

На турнире в Будапеште команда, завершившая выступление, обязана остаться на сцене для общения с ведущим. На вопросы отвечает капитан, после чего игроки подписывают общую фотографию состава. Эмоции часто берут верх: так, Molodoy оставил подпись «Простите», а donk — «Fuck my life».

В гранд-финале чемпионата коллектив FaZe Clan сразится с Team Vitality. Решающий матч пройдет в формате best-of-5 и стартует 14 декабря в 20:00 мск.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1,25 млн. Борьбу за титул продолжают FaZe Clan и Team Vitality.