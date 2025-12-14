Режиссёр «Достать ножи 3» связал сюжет с проблемами современности

Режиссёр Райан Джонсон прокомментировал смысловой подтекст детективной ленты «Достать ножи: Воскрешение покойника» (Wake Up Dead Man). Постановщик подтвердил, что сюжет картины имеет прямые параллели с современной социальной действительностью.

По словам Джонсона, атмосфера в фильме намеренно создана так, чтобы отражать текущие мировые настроения. Он подчеркнул, что страх и безнадёжность людей часто становятся инструментом для манипуляций.

Все напуганы, все чувствуют безнадёжность и постоянную злость. Это позволяет недобросовестным деятелям подниматься и пользоваться этим. Думаю, мы все сейчас наблюдаем подобное и это очень большая проблема.

«Достать ножи: Воскрешение покойника» — третий фильм о частном детективе Бенуа Блане в исполнении Дэниела Крейга. Режиссёром и автором сценария вновь выступил Райан Джонсон. Netflix приобрёл права на производство двух сиквелов оригинальной ленты в 2021 году в рамках сделки на $ 469 млн.