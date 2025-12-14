Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 16. Гранд Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Достать ножи 3» связал сюжет с проблемами современности

Режиссёр «Достать ножи 3» связал сюжет с проблемами современности
Комментарии

Режиссёр Райан Джонсон прокомментировал смысловой подтекст детективной ленты «Достать ножи: Воскрешение покойника» (Wake Up Dead Man). Постановщик подтвердил, что сюжет картины имеет прямые параллели с современной социальной действительностью.

По словам Джонсона, атмосфера в фильме намеренно создана так, чтобы отражать текущие мировые настроения. Он подчеркнул, что страх и безнадёжность людей часто становятся инструментом для манипуляций.

Все напуганы, все чувствуют безнадёжность и постоянную злость. Это позволяет недобросовестным деятелям подниматься и пользоваться этим. Думаю, мы все сейчас наблюдаем подобное и это очень большая проблема.

«Достать ножи: Воскрешение покойника» — третий фильм о частном детективе Бенуа Блане в исполнении Дэниела Крейга. Режиссёром и автором сценария вновь выступил Райан Джонсон. Netflix приобрёл права на производство двух сиквелов оригинальной ленты в 2021 году в рамках сделки на $ 469 млн.

Материалы по теме
«Лучшая часть трилогии»: зрители в восторге от детектива «Достать ножи 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android