Эксперты выбрали 10 игр 2025 года с лучшей графикой

Технические эксперты из Digital Foundry подвели итоги 2025 года. Специалисты составили список проектов с самой лучшей графикой.

Первое место занял шутер DOOM: The Dark Ages. Журналисты высоко оценили работу обновлённого движка id Tech, детализацию окружения и реализацию глобального освещения с трассировкой лучей. Отдельно была отмечена качественная оптимизация игры — проект демонстрирует стабильную производительность на всех платформах.

Вторую строчку рейтинга заняла Assassin’s Creed Shadows, а замкнул тройку лидеров сиквел Death Stranding 2: On The Beach от Хидео Кодзимы. В общий список лучших игр года (в произвольном порядке) также вошли Metroid Prime 4: Beyond, Silent Hill f, Ghost of Yotei, Dying Light: The Beast, Mafia: The Old Country, Earthion и Routine.

Почётного упоминания удостоились проекты для Nintendo Switch 2, включая Mario Kart World, Kirby Air Riders, Fast Fusion и портированная Star Wars Outlaws.