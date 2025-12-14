Геймплей российского экшена «Война миров: Сибирь» — релиз не раньше 2027 года

На мероприятии «Comic Con Игромир» студия 1C Game Studios представила новый геймплейный трейлер приключенческого экшена «Война миров: Сибирь». Четырёхминутный ролик получил название «Чёрный дым».

Видео посвящено одной из ключевых угроз игрового мира — загадочному чёрному дыму, от которого вынужден спасаться протагонист. Авторы также продемонстрировали фрагменты исследования заснеженных локаций и механику ближнего боя с людьми.

Видео доступно в VK-группе «Война Миров Сибирь». Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

По словам представителей 1C Game Studios, разработка находится в активной стадии и займёт ещё как минимум два года. Релиз «Войны миров: Сибирь» ожидается не раньше 2027 года. Проект выйдет на ПК и консолях, точный список платформ пока не объявлен.

«Война миров: Сибирь» — сюжетная игра, вдохновлённая классическим романом Герберта Уэллса. События разворачиваются в альтернативном 1896 году во время вторжения марсиан на Землю. История расскажет о нескольких персонажах, которые пытаются покинуть охваченный паникой Петроград и добраться до Сибири в поисках спасения.