Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 16. Гранд Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Праздники от ТНТ, 3-й сезон (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Праздники»
Комментарии

Уже 15 декабря стартует третий сезон сериала «Праздники». В продолжении семейство сталкивается с большими переменами: глава семьи выходит на пенсию и впервые начинает жить для себя. Однако его энергия и разнообразные хобби для проведения свободного времени даются тяжело Наталье Николаевне. Тем временем дети учатся жить самостоятельно: у младшей дочери и мамы в декрете Юли и её мужа Вовы получается закрепиться в Москве, а у старшей мамы Лены с мужем Пашей дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы.

В третий сезон комедийного шоу войдёт 16 эпизодов — они будут выходить по будням на ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko, Kion и Premier. Финал состоится 25 декабря.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Праздники»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 декабря
2-я серия15 декабря
3-я серия16 декабря
4-я серия16 декабря
5-я серия17 декабря
6-я серия17 декабря
7-я серия18 декабря
8-я серия18 декабря
9-я серия22 декабря
10-я серия22 декабря
11-я серия23 декабря
12-я серия23 декабря
13-я серия24 декабря
14-я серия24 декабря
15-я серия25 декабря
16-я серия25 декабря
Материалы по теме
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android