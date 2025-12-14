Уже 15 декабря стартует третий сезон сериала «Праздники». В продолжении семейство сталкивается с большими переменами: глава семьи выходит на пенсию и впервые начинает жить для себя. Однако его энергия и разнообразные хобби для проведения свободного времени даются тяжело Наталье Николаевне. Тем временем дети учатся жить самостоятельно: у младшей дочери и мамы в декрете Юли и её мужа Вовы получается закрепиться в Москве, а у старшей мамы Лены с мужем Пашей дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы.
В третий сезон комедийного шоу войдёт 16 эпизодов — они будут выходить по будням на ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko, Kion и Premier. Финал состоится 25 декабря.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Праздники»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 декабря
|2-я серия
|15 декабря
|3-я серия
|16 декабря
|4-я серия
|16 декабря
|5-я серия
|17 декабря
|6-я серия
|17 декабря
|7-я серия
|18 декабря
|8-я серия
|18 декабря
|9-я серия
|22 декабря
|10-я серия
|22 декабря
|11-я серия
|23 декабря
|12-я серия
|23 декабря
|13-я серия
|24 декабря
|14-я серия
|24 декабря
|15-я серия
|25 декабря
|16-я серия
|25 декабря