Новости

Сериал «Майор Гром: Игра против правил» выйдет 19 января — большой трейлер

«Кинопоиск» представил большой трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил» по знаменитой вселенной. Шоу начнёт выходить 19 января с двух эпизодов, следующие серии будут выпускать ежедневно.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Будущее шоу расширит киновселенную и расскажет истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. В сериале будут серии о Юлии Пчёлкиной, Диме Дубине, Августе ван дер Хольте, Сергее Разумовском, его друге Олеге Волкове и о самом Игоре Громе.

К главным ролям вернулись Тихон Жизневский и Любовь Аксёнова. Шоураннером выступил Олег Трофим, режиссёр оригинальных картин, а режиссёром выступил Соберсаша, автор клипов для Instasamka и Егора Крида.

