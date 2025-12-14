Скидки
Сериал Эмили в Париже, 5-й сезон (2025): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже» от Netflix
Уже 18 декабря состоится премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Шоу расскажет о новых приключениях американской девушки, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. В этот раз девушка отправилась в Италию, где побывает в Риме и Венеции.

В пятый сезон шоу войдёт десять эпизодов — все серии выйдут в один день с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Netflix.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже» от Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 декабря
2-я серия18 декабря
3-я серия18 декабря
4-я серия18 декабря
5-я серия18 декабря
6-я серия18 декабря
7-я серия18 декабря
8-я серия18 декабря
9-я серия18 декабря
10-я серия18 декабря
