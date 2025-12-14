Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже» от Netflix
Уже 18 декабря состоится премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Шоу расскажет о новых приключениях американской девушки, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. В этот раз девушка отправилась в Италию, где побывает в Риме и Венеции.
В пятый сезон шоу войдёт десять эпизодов — все серии выйдут в один день с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Netflix.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 декабря
|2-я серия
|18 декабря
|3-я серия
|18 декабря
|4-я серия
|18 декабря
|5-я серия
|18 декабря
|6-я серия
|18 декабря
|7-я серия
|18 декабря
|8-я серия
|18 декабря
|9-я серия
|18 декабря
|10-я серия
|18 декабря
