Расписание выхода пятого сезона сериала «Эмили в Париже» от Netflix

Уже 18 декабря состоится премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Шоу расскажет о новых приключениях американской девушки, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. В этот раз девушка отправилась в Италию, где побывает в Риме и Венеции.

В пятый сезон шоу войдёт десять эпизодов — все серии выйдут в один день с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Netflix.

