Режиссёр «Зверополиса 2» объяснил, почему в мультфильме нет аллигаторов и кенгуру

26 ноября состоялась премьера мультфильма «Зверополис 2» — продолжение знаменитого анимационного проекта Disney. Картина стала большим хитом проката, однако у многих зрителей возник вопрос, почему авторы показали так мало новых видов говорящих животных.

Режиссёр ленты Джаред Буш ответил на критику зрителей и заявил, что у создателей были некие ограничения в количестве животных. Постановщик отметил, что во вселенной «Зверополиса» есть в том числе аллигаторы, кенгуру и многие другие представители дикой природы.

Мы были близки к цели! Мы могли создать лишь определённое количество животных, и нам пришлось расставить приоритеты. По той же причине вы не видите кенгуру. Но они определённо существуют во вселенной «Зверополиса».

Вполне возможно, зрители увидят новые виды животных в потенциальном продолжении. Тем временем сборы «Зверополиса 2» уже превысили $ 1 млрд всего за 17 дней проката.