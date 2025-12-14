Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 16. Гранд Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Анаконда (2025) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Фильм «Анаконда» с Джеком Блэком выйдет в кинотеатрах России 1 января
Комментарии

25 декабря состоится премьера фильма «Анаконда» — комедийного боевика с Джеком Блэком и Полом Раддом. К сожалению, проект не выйдет в России из-за ухода Sony Pictures с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры уже опубликовали дату выхода ленты в стране. Фильм выйдет в России уже 1 января — спустя неделю после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся лишь в середине января после новогоднего отказа от голливудских картин.

«Анаконда» расскажет о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.

Материалы по теме
Кинотеатры России откажутся от «Аватара 3» и фильмов Голливуда в новогодние праздники
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android