Фильм «Анаконда» с Джеком Блэком выйдет в кинотеатрах России 1 января

25 декабря состоится премьера фильма «Анаконда» — комедийного боевика с Джеком Блэком и Полом Раддом. К сожалению, проект не выйдет в России из-за ухода Sony Pictures с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры уже опубликовали дату выхода ленты в стране. Фильм выйдет в России уже 1 января — спустя неделю после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся лишь в середине января после новогоднего отказа от голливудских картин.

«Анаконда» расскажет о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.