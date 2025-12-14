Фильм ужасов «Пять ночей с Фредди 2» выйдет в онлайне 23 декабря

4 декабря состоялась ранняя мировая премьера фильма «Пять ночей с Фредди 2» — продолжения знаменитого хоррора по мотивам серии видеоигр Five Nights at Freddy's. Тем временем в онлайн-кинотеатре Amazon Prime появилась дата цифрового релиза картины — 23 декабря.

Таким образом, хоррор доберётся до стримингов спустя 19 дней — это одно из самых коротких окон проката за последние годы. За этот срок лента собрала в кинотеатрах около $ 140 млн при скромном бюджете в $ 20 млн, и авторы уже обдумывают идеи для продолжения.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжают события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты разворачивается спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.