Средний онлайн в Dota 2 превысил 600 тысяч человек — впервые с 2016 года

Комментарии

В середине декабря средний ежемесячный онлайн Dota 2 достиг отметки в 617 тысяч человек. Это лучший результат для экшен-стратегии за последние девять лет.

В последний раз подобный ежемесячный онлайн в «Доте» можно было наблюдать в октябре 2016 года. С тех пор показатель опускался и немного поднимался, но так и не достигал цифры в 600 тысяч игроков. Худший результат был в декабре 2019 года, когда средний месячный онлайн Dota 2 составил всего лишь 384 тысячи человек.

Тем временем геймеры ждут выход патча 7.40 — с выхода апдейта 7.39 прошло около семи месяцев. В студии Valve по традиции хранят молчание и пока не сообщали, когда для игры выйдет следующее крупное обновление.

