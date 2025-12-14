Скидки
StarLadder Budapest Major. День 16. Гранд Финал
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
В фильме «Король и Шут. Навсегда» исполнят песню «Мёртвый анархист» на немецком языке

Создатели фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда» раскрыли детали музыкального оформления картины. Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов специально для ленты записал кавер-версию хита «Мёртвый анархист» на немецком языке.

Музыкант не только поучаствовал в записи саундтрека, но и появился на экране в роли персонажа по имени Сид. Помимо Jane Air, в работе над музыкой приняла участие группа The Hatters. Коллектив записал свою версию песни «Ведьма и осёл» для сцены с участием Анны Музыченко. Лидер группы Юрий Музыченко отметил, что согласился на проект ради искусства, несмотря на личное отношение к творчеству «Короля и Шута».

Признаюсь, можете бить меня, обижаться, но я не люблю группу «Король и Шут». Однако ради искусства и особенной вселенной я переступил через себя.

Режиссёр Рустам Мосафир охарактеризовал ленту как своеобразный перезапуск. Он сравнил эволюцию проекта с серией «Безумный Макс», где сериал выступает в роли первой части, а фильм — в роли масштабной «Дороги ярости».

Премьера картины «Король и Шут. Навсегда» в российском прокате состоится 19 февраля. К главным ролям вернулись Константин Плотников (Горшок) и Влад Коноплев (Князь).

