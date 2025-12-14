В Дубае сыграли в самый большой «Тетрис» в мире на 150-метровой рамке

В Объединённых Арабских Эмиратах состоялся финал мирового киберспортивного турнира по головоломке «Тетрис». Организаторы провели решающий матч в необычном формате, превратив архитектурную достопримечательность «Дубайская рамка» в гигантский игровой экран.

Высота импровизированного дисплея составила 150 метров. Для формирования падающих фигур было задействовано около 4000 беспилотных летательных аппаратов, оснащённых светодиодной подсветкой. Дроны синхронно выстраивались в фигуры, имитируя геймплей в реальном времени.

Видео опубликовано на YouTube-канале Explore with Raivan. Права принадлежат Red Bull.

Мероприятие прошло при поддержке The Tetris Company и бренда Red Bull. В финальную стадию соревнования прошли 60 лучших игроков, отобранных в ходе квалификаций в 55 странах мира — от США до Японии. Победу в турнире одержал 19-летний студент из Турции. В качестве награды организаторы вручили ему почётную грамоту и «эксклюзивный секретный приз», содержимое которого не разглашается.