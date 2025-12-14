Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 16. Гранд Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Дубае сыграли в самый большой «Тетрис» в мире на 150-метровой рамке

В Дубае сыграли в самый большой «Тетрис» в мире на 150-метровой рамке
Комментарии

В Объединённых Арабских Эмиратах состоялся финал мирового киберспортивного турнира по головоломке «Тетрис». Организаторы провели решающий матч в необычном формате, превратив архитектурную достопримечательность «Дубайская рамка» в гигантский игровой экран.

Высота импровизированного дисплея составила 150 метров. Для формирования падающих фигур было задействовано около 4000 беспилотных летательных аппаратов, оснащённых светодиодной подсветкой. Дроны синхронно выстраивались в фигуры, имитируя геймплей в реальном времени.

Видео опубликовано на YouTube-канале Explore with Raivan. Права принадлежат Red Bull.

Мероприятие прошло при поддержке The Tetris Company и бренда Red Bull. В финальную стадию соревнования прошли 60 лучших игроков, отобранных в ходе квалификаций в 55 странах мира — от США до Японии. Победу в турнире одержал 19-летний студент из Турции. В качестве награды организаторы вручили ему почётную грамоту и «эксклюзивный секретный приз», содержимое которого не разглашается.

Материалы по теме
Крыс научили играть в DOOM с помощью VR-установки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android