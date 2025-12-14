«Зверополис 2» вошёл в топ-2 самых кассовых фильмов 2025 года

14 декабря сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 1,1 млрд. Картина студии Disney всего за 17 дней достигла миллиардных сборов, лидируя в большинстве стран мира и став большим хитом в Китае.

Сейчас мультфильм уверенно занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года. Пока неясно, сможет ли картина обогнать китайский хит «Нэчжу 2».

Самые кассовые фильмы 2025 года

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,1 млрд. «Зверополис 2» — $ 1,1 млрд. «Лило и Стич» — $ 1,04 млрд. «Minecraft в кино» — $ 957 млн. «Мир Юрского периода: Возрождение» — $ 867 млн. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — $ 740 млн. «Как приручить дракона» — $ 635 млн. «Формула-1» — $ 626 млн. «Супермен» — $ 615 млн. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — $ 598 млн.

Сюжет «Зверополиса 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз герои выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.