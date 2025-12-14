Скидки
StarLadder Budapest Major. День 16. Гранд Финал
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Virtus.pro — вице-чемпионы мира по PUBG

Тайская команда FULL SENSE сенсационно выиграла чемпионат мира по PUBG на ПК, забрав главный трофей и $ 500 тыс. Коллектив попал на турнир по Wild Card как сильнейшая команда Азиатско-Тихоокеанского региона и сумел пройти всю дистанцию без сбоев, доказав, что статус андердога может стать преимуществом.

Европейский состав Virtus.pro уверенно провёл финальный этап и завершил чемпионат на втором месте, навязав чемпиону серьёзную борьбу до последних матчей. NAVI стали третьими, показав стабильную и дисциплинированную игру.

Российско-белорусская Nemiga остановилась на 6-й позиции, а команда Twisted Minds завершила турнир в топ-8.

Чемпионат мира по PUBG проходил с 28 ноября по 14 декабря в Бангкоке, Таиланд. Призовой фонд соревнования составлял $ 1,5 млн.

