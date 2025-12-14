Скидки
StarLadder Budapest Major. День 16. Гранд Финал
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Twistzz — о проваленных ожиданиях и давлении на FaZe перед финалом мэйджора

FaZe Clan подошли к финалу Budapest Major 2025 в статусе одной из самых обсуждаемых команд сезона, но за громким именем скрывается непростой период. Коллектив, от которого традиционно ждут борьбы за титулы, столкнулся с серией неудач и нестабильных результатов, что заметно повлияло на общий фон вокруг команды.

О текущем положении FaZe откровенно высказался Twistzz. Игрок подчеркнул, что именно завышенные ожидания стали одной из ключевых проблем:

FaZe — это та команда, у которой высокие ожидания. То, что они не оправдались, сделало год тяжёлым для команды.

По его словам, давление со стороны сообщества и экспертов ощущалось на протяжении всего сезона, а каждый неудачный матч лишь усиливал критику.

Несмотря на сложный год, FaZe Clan выступит в финале чемпионата мира по CS 2 сегодня в 20:00 мск.

FaZe Clan — в гранд-финале StarLadder Budapest Major 2025
