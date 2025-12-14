«Если выиграет FaZe — он получит $ 500 тыс.». s1mple назвал возможный приз для rain

Снайпер BC.Game Александр s1mple Костылев поделился деталями возможных призовых для Ховарда rain Нюгарда в случае победы FaZe Clan на StarLadder Budapest Major по CS 2. Об этом Костылев рассказал во время русскоязычного комьюнити-каста турнира.

По словам s1mple, rain может рассчитывать на солидное вознаграждение, несмотря на отсутствие в основном составе команды на турнире:

Если выиграет FaZe — rain получит минимум $ 500 тыс. и золотую капсулу.

Rain числится в запасе FaZe Clan на мэйджоре в Будапеште. При этом норвежский ветеран ранее перешёл в 100 Thieves, однако регламент турнира позволяет ему получить золотую наклейку и долю призовых в случае чемпионства FaZe, так как он был частью состава в сезоне.

Гранд-финал StarLadder Budapest Major между FaZe Clan и Team Vitality состоится 14 декабря. Начало решающего матча — в 20:00 мск.