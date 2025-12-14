Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 16. Гранд Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Если выиграет FaZe — он получит $ 500 тыс.». s1mple назвал возможный приз для rain

«Если выиграет FaZe — он получит $ 500 тыс.». s1mple назвал возможный приз для rain
Комментарии

Снайпер BC.Game Александр s1mple Костылев поделился деталями возможных призовых для Ховарда rain Нюгарда в случае победы FaZe Clan на StarLadder Budapest Major по CS 2. Об этом Костылев рассказал во время русскоязычного комьюнити-каста турнира.

По словам s1mple, rain может рассчитывать на солидное вознаграждение, несмотря на отсутствие в основном составе команды на турнире:

Если выиграет FaZe — rain получит минимум $ 500 тыс. и золотую капсулу.

Rain числится в запасе FaZe Clan на мэйджоре в Будапеште. При этом норвежский ветеран ранее перешёл в 100 Thieves, однако регламент турнира позволяет ему получить золотую наклейку и долю призовых в случае чемпионства FaZe, так как он был частью состава в сезоне.

Гранд-финал StarLadder Budapest Major между FaZe Clan и Team Vitality состоится 14 декабря. Начало решающего матча — в 20:00 мск.

Twistzz — о проваленных ожиданиях и давлении на FaZe
Twistzz — о проваленных ожиданиях и давлении на FaZe перед финалом мэйджора
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android