Стала известна дата проведения ивента «Comic Con Игромир» — 2026
Организаторы «Comic Con Игромир» раскрыли дату следующей выставки. Событие пройдёт с 30 октября по 1 ноября 2026 года, на полтора месяца раньше текущего фестиваля.
По традиции посетителей ивента будут ждать поп-культурные анонсы, аллеи с косплеерами, автограф-сессии и другие мероприятия. Всеми деталями организаторы поделятся ближе к дате проведения.
«Comic Con Игромир» — 2025 прошёл с 12 по 14 декабря в Москве. Одним из гостей шоу выступил Эсад Рибич, известный художник комиксов Marvel. На фестивале также должна была присутствовать звезда «Людей Икс» Фамке Янссен, однако в последний момент актриса отказалась от участия из-за плотного графика съёмок.
Комментарии
