Team Vitality — чемпионы StarLadder Budapest Major 2025 по CS2

Team Vitality вписала своё имя в историю, завоевав титул чемпионов StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. В гранд-финале коллектив Матье ZywOo Эрбо уверенно одолел FaZe Clan со счётом 3:1 — 6:13 на Nuke, затем безупречные 13-3 на Dust ll, 13-9 на Inferno и разгромные 13-2 на Overpass.

Триумф в Будапеште принёс Vitality главный трофей и приз в размере $ 500 тыс. FaZe Clan под руководством Финна karrigan Андерсена финишировала второй, заработав $ 170 тыс. Бронзовую строчку разделили Natus Vincere и Team Spirit, получив по $ 80 тыс.

StarLadder Budapest Major 2025 проходил с 24 ноября по 14 декабря. Лучшие команды мира сражались за чемпионский титул и призовой фонд в $ 1,25 млн, а финал стал яркой точкой одного из главных турниров сезона.