ZywOo — лучший игрок StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

Матье ZywOo Эрбо признан самым ценным игроком StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. Звёздный снайпер Team Vitality стал ключевой фигурой чемпионского забега своей команды, продемонстрировав феноменальную стабильность и лидерство на протяжении всего турнира. По итогам ивента его средний рейтинг составил 1.38, что стало лучшим показателем среди всех участников мэйджора.

В плей-офф ZywOo неоднократно брал игру на себя, решая исход раундов в самых напряжённых моментах, а в гранд-финале против FaZe Clan подтвердил статус главной звезды сцены.

Этот MVP стал очередной вехой в легендарной карьере француза. По количеству титулов за сезон ZywOo сравнялся с s1mple — на его счету уже 8 побед в 2025 году. Более того, триумф в Будапеште принёс Матье 28-й трофей в профессиональной карьере, окончательно закрепив его статус одного из величайших игроков в истории Counter-Strike.

StarLadder Budapest Major 2025 стал не просто очередным турниром, а ещё одним доказательством того, что эпоха ZywOo продолжается.

