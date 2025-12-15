«Следующий год будет за нами!» donk — о команде и результатах на мэйджоре по CS 2

StarLadder Budapest Major 2025 завершился для команды Данила donk Крышковца обидным поражением в полуфинале, несмотря на то что Team Spirit была близка к возможному триумфу на чемпионате. По словам игрока, момент для успеха казался идеальным, однако решающий матч сложился не в их пользу.

Donk отметил, что на чемпионском уровне прошлые заслуги не имеют значения — каждый раз необходимо доказывать свое превосходство заново, сталкиваясь с давлением ожиданий и статусом фаворита:

Спасибо, что поддерживаете. Обидно проигрывать таким образом, но такие поражения только злят и заставляют работать еще больше. Следующий год будет за нами!

Турнир в Будапеште принёс Vitality главный трофей и приз в размере $ 500 тыс. FaZe Clan под руководством Финна karrigan Андерсена финишировала второй, заработав $ 170 тыс. Бронзовую строчку разделили Natus Vincere и Team Spirit, получив по $ 80 тыс.

StarLadder Budapest Major 2025 проходил с 24 ноября по 14 декабря. Лучшие команды мира сражались за чемпионский титул и призовой фонд в $ 1,25 млн, а финал стал яркой точкой одного из главных турниров сезона.