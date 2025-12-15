По данным Kinobusiness, «Невероятные приключения Шурика» возглавили кинопрокат России за уикенд. Фильм собрал за минувшие выходные 121,1 млн рублей.

На втором месте по сборам за уикенд картина «Волчок», которая на прошлой неделе была лидером — ей покорились 100,24 млн рублей, а общие сборы картины в России составили 291 млн рублей.

«Иллюзия обмана 3» боролась за третье место с новым российским мультфильмом и на самом финише преуспела. За пятый уик-энд фильм заработал 75,07 млн рублей, а «Три кота» заработали себе четвёртую строчку со сборами в 71,45 млн рублей.

Сюжет «Невероятных приключений Шурика» рассказывает о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни