Кассовые сборы фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» превысили $ 150 млн
Благодаря очередному уикенду фильму «Пять ночей с Фредди 2» удалось суммарно собрать более $ 150 млн в свою копилку.
«Пять ночей с Фредди 2» продолжают события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты разворачивается спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.
Тем временем в онлайн-кинотеатре Amazon Prime появилась дата цифрового релиза картины — 23 декабря, если планы не изменятся.
