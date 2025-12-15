Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стеллану Скарсгарду пришлось носить наушник во время съёмок второго сезона «Андора»

Стеллану Скарсгарду пришлось носить наушник во время съёмок второго сезона «Андора»
Комментарии

Актёр Стеллан Скарсгард рассказал, что во время съёмок второго сезона сериала «Андор» ему пришлось носить специальный наушник, поскольку он не до конца запоминал свои реплики из-за перенесённого инсульта.

По словам Стеллана, было тяжело работать с человеком, который говорит что-то в наушник, поскольку это сбивало темп и ритм, в котором Стеллан привык работать.

Я не знал, как справиться с этим наушником. Для меня ритм в сцене очень важен, правильно? Парень, говорящий мне в ухо, не должен прерывать мой ритм. Он должен мне в этом помогать. Поэтому я должен слышать, как другой человек произносит мою реплику, и он должен произносить её очень быстро и очень чётко, без эмоций.

Несмотря на проблему, актёр закончил работу над шоу и благополучно сделал свою работу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android