Режиссёр «Оно» хочет выпустить расширенную версию фильма

Андрес Мускетти, режиссёр «Оно» и «Оно 2», планирует выпустить расширенную версию обоих фильмов, длительность которых составит более шести часов.

В них войдут кадры, которые не были показаны ранее. По словам постановщика, это его мечта. Он бы занялся задумкой раньше, однако был занят работой над сериалом «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Это по-прежнему моя большая мечта. Поскольку мы активно участвовали в создании этого шоу, у нас не было времени. Скрестим пальцы, чтобы всё удалось выпустить потом.

Что конкретно войдёт в расширенные версии «Оно» и «Оно 2», Мускетти говорит не стал, но он явно приготовил для зрителей что-то интересное.